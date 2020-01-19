Медведев назвал причины своей отставки

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.

Он отметил, что одной из причин стал фактор времени, и напомнил, что занимал пост премьера почти восемь лет. «Это огромный срок. За новейшую историю России это было первый раз», — заявил экс-премьер, подчеркнув, что это была сложная работа, связанная с принятием трудных решений.

Также, заявил Медведев, отставка правительства связана с новыми задачами по политическому обновлению страны, которые обозначил в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин.