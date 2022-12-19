МИД: Инициатива ЕС по потолку цен на газ приведет к деградации рынков
Инициатива Евросоюза по введению потолка цен на газ противоречит законам рынков и приведет к их деградации. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин.
Ранее стало известно, что ЕС намерен ввести лимит цен на топливо на уровне 188 евро, напоминает «Свободная пресса». Ожидается, что министры энергетики стран ЕС обсудят вопрос о максимальной цене на газ 19 декабря.
«Могут быть разные безумные идеи на этот счет, однозначно это меры, которые к числу рыночных отнести нельзя. Это контррыночные инструменты. На мой взгляд, все это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков. Отказ, попрание международного права», — отметил Сентюрин в беседе с РИА Новости.
По словам дипломата, подобные инициативы дестабилизируют рынки и повышают уровень неопределенности, пишет Ura.ru.
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