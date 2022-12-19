МИД: Инициатива ЕС по потолку цен на газ приведет к деградации рынков

Ранее стало известно, что ЕС намерен ввести лимит цен на топливо на уровне 188 евро, напоминает «Свободная пресса». Ожидается, что министры энергетики стран ЕС обсудят вопрос о максимальной цене на газ 19 декабря.

«Могут быть разные безумные идеи на этот счет, однозначно это меры, которые к числу рыночных отнести нельзя. Это контррыночные инструменты. На мой взгляд, все это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков. Отказ, попрание международного права», — отметил Сентюрин в беседе с РИА Новости.

По словам дипломата, подобные инициативы дестабилизируют рынки и повышают уровень неопределенности, пишет Ura.ru.

