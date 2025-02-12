Медведев назвал чушью заявления об обмене территориями с Украиной

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал высказывания о возможном обмене территориями между Россией и Украиной. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с РФ.

«Мир через силу, говорите? Иногда эта концепция работает и вправду. Например, демонстрируя реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил», — написал Медведев.

Зампред СБ подчеркнул, что даже подобные действия не могут «очистить мозги тем нелегитимным скоморохам, которые... несут на камеру чушь про обмен территориями».

Ранее Дмитрий Медведев предупредил, что Европа заплатит «баснословную цену» за то, чтобы «собрать по кускам» Украину, напоминает «Свободная пресса».

