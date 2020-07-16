Медведев назвал борзостью угрозы США в отношении «Северного потока-2»
Зампредседателя Совбеза РФ председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал санкционные угрозы США против «Северного потока-2» борзостью. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил Медведев, США открыто называет настоящую причину санкций против газопровода – помеха интересам американского бизнеса. «От такой простоты и борзости оторопь берёт», - приводит его слова агентство. Политик подчеркнул, что США открыто говорят, что не хотят конкуренции в поставках газа на рынок ЕС.
По мнению зампреда Совбеза, раньше американцы искали «благовидную» причину для санкций: защита человеческих прав, агрессия и другое.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти действия Вашингтона грубым давление на европейский бизнес и примером недобросовестной конкуренции в стремлении заставить страны приобретать американский более дорогой сжиженный газ на менее выгодных условиях.
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