В Кремле ответили на угрозы США ввести санкции против российских газопроводов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы США ввести санкции против проектов «Северный поток – 2» и второй ветки «Турецкого потока». По оценке представителя Кремля, этот шаг – ни что иное, как грубое давление на европейский бизнес и пример недобросовестной конкуренции.

По словам Пескова, такие действия Вашингтона, это продолжение грубой линии на введение разнообразных ограничительных мер, оказание грубого давления на бизнес в Европе в попытке заставить страны континента приобретать более дорогой газ на менее выгодных условиях по сравнению с Россией, передает ТАСС.

Накануне госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон введёт новые санкции в отношении газовых проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Их вкючат в список ограничений в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

В связи с этим, глава внешнеполитического ведомства США посоветовал инвесторам данных российских проектов «убраться», чтобы не рисковать подпасть под санкции.

