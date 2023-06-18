Медведев назвал Байдена трухлявым пнем
Бывший президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал в Telegram американского лидера Джо Байдена после его заявления о размещении ядерного оружия в Белоруссии.
Он назвал его трухлявым пнем, страдающим деменцией, который погряз в семейной коррупции. Политик указал, что ядерное оружие США размещено в Германии, Бельгии, Италии, Нидерландах и Турции.
Напомним, глава Белого дома заявил, что размещение ядерного оружия на территории Белоруссии является безответственным.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российское ядерное оружие на территории Белоруссии являются элементом сдерживания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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