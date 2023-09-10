Медведев накануне годовщины теракта в США заговорил о ядерном оружии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев накануне годовщины теракта в Нью-Йорке, произошедшего 11 сентября 2001 года, предостерег западные страны и особенно США от «хамства и отвратительной самовлюблённости». В связи с этим он предостерег о возможности нового теракта с применением ядерного оружия или о том, что у глав ядерных держав «сдадут нервы» и кто-либо из них может принять решение о применении оружия массового поражения (ОМП).

В США испугались «нового 11 сентября» из-за решения Байдена

«Не хочу накликать, но они дождутся, что в какой-то момент террористы снова осуществят атаку в стиле 11/09/2001, но с атомной или биологической составляющей.

Или того почище: сдадут нервы у кого-то из руководителей ядерных стран, и он примет эмоциональное решение об использовании ОМП», – считает Медведев.

Он также напомнил, что в ядерный клуб вступают новые страны, и главы этих государств не связаны никакими обязательствами.

«И тогда всё. Хана. Останется только собирать деньги на новый монумент в районе Ground Zero. В лучшем случае. А в худшем – венки просто опустят на воду…» – полагает зампред главы Совбеза России.

Ранее сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм в эфире телеканала Fox News высказал мнение о том, что решение главы Белого дома Джо Байдена вывести войска из Афганистана приведет к терактам, сравнимым по масштабу с трагедией 11 сентября 2001 года. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Ядерное ОружиеТерактЗападСША11 СентябряДмитрий Медведев

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