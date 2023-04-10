В США испугались «нового 11 сентября» из-за решения Байдена

Конгрессмен считает, что террористы могут атаковать США в ближайшие полгода. Он заявил, что администрация Байдена лжет, когда говорит об отсутствии экстремистских сил в Афганистане.

Грэм усомнился в объективности недавнего доклада Белого дома, где говорится о «ликвидации всех террористических угроз».

Бывший президент Дональд Трамп назвал вывод войск из Афганистана при Джо Байдене «самым большим позором в истории США», передает «Радиоточка НСН».

