Медведев и Ли Кэцян обсудят торгового-экономическое партнерство

Глава российского правительства Дмитрий Медведев и премьер Госсовета Китая Ли Кэцян обсудят возможные области торгово-экономического сотрудничества. Как сообщает РИА Новости, переговоры состоятся 17 сентября в Петербурге.

По словам первого замруководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько, стороны определят направления для взаимовыгодного сотрудничества.

Ли Кэцян находится в России по приглашению Медведева. По информации агентства, это 24-ая регулярная встреча глав правительств России и Китая.



