Медведев и Ли Кэцян обсудят торгового-экономическое партнерство
17 сентября00:18
Глава российского правительства Дмитрий Медведев и премьер Госсовета Китая Ли Кэцян обсудят возможные области торгово-экономического сотрудничества. Как сообщает РИА Новости, переговоры состоятся 17 сентября в Петербурге.
По словам первого замруководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько, стороны определят направления для взаимовыгодного сотрудничества.
Ли Кэцян находится в России по приглашению Медведева. По информации агентства, это 24-ая регулярная встреча глав правительств России и Китая.
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Фото: РИА Новости
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