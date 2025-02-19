Медведев допустил, что Зеленский применит «грязную бомбу» для срыва урегулирования

Киев может пойти на любую провокацию для срыва урегулирования и продолжения конфликта «до последнего украинца», считает зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По мнению политика, президент Украины Владимир Зеленский оказался в крайне неприятной ситуации: в частности, президент США Дональд Трамп резко говорит об ответственности киевского режима за начало конфликта, требует «отчета о разворованных деньгах», признания реалий на земле и расчета за ранее оказанную помощь.

Медведев сравнил Зеленского с крысой, загнанной в угол, от которой можно ожидать любой провокации, чтобы «срочно перевести стрелки».

«А для этого все средства хороши. Вплоть до ударов по своим городам, по своему гражданскому населению или даже использования оружия массового поражения вроде "грязной бомбы"», - написал политик.

Медведев добавил, что проблему решит «срочная дератизация».

Ранее зампред Совбеза заявил о глубоком отчаянии Зеленского, которое должно показать международному сообществу, что президент Украины становится все более опасным и непредсказуемым актором, напоминает Ura.ru.

