СБУ заявила о задержании подозреваемого в подготовке покушения на Зеленского

Как сообщает пресс-служба СБУ, подозреваемый собирал информацию о мерах безопасности, действующих в международном аэропорту Жешув-Ясёнка. Данные сведения предназначались для организации возможного покушения на украинского лидера во время его пребывания в Польше.

Отмечается, что СБУ передала польской стороне ключевую информацию и доказательства, что позволило правоохранителям Польши задержать агента.

«Польская прокуратура предъявила агенту обвинение в готовности действовать в пользу иностранных спецслужб, Окружной суд Варшавы арестовал злоумышленника», - указали в СБУ.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на него неоднократно пытались совершить покушение, и один раз ВСУ это удалось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

