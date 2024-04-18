СБУ заявила о задержании подозреваемого в подготовке покушения на Зеленского
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что совместно с польскими правоохранителями Польши разоблачила агента, готовившего покушение на украинского президента Владимира Зеленского.
Как сообщает пресс-служба СБУ, подозреваемый собирал информацию о мерах безопасности, действующих в международном аэропорту Жешув-Ясёнка. Данные сведения предназначались для организации возможного покушения на украинского лидера во время его пребывания в Польше.
Отмечается, что СБУ передала польской стороне ключевую информацию и доказательства, что позволило правоохранителям Польши задержать агента.
«Польская прокуратура предъявила агенту обвинение в готовности действовать в пользу иностранных спецслужб, Окружной суд Варшавы арестовал злоумышленника», - указали в СБУ.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на него неоднократно пытались совершить покушение, и один раз ВСУ это удалось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru