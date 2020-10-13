Медведев: доход россиян не должен быть ниже прожиточного минимума

Глава «Единой России», зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что граждане России не должны получать доход ниже прожиточного минимума. Об этом политик рассказал на заседании комиссии по подготовке предвыборной программы партии.

Как сообщает агентство ТАСС, Медведев отметил важность вопроса доходов населения с учётом пандемии. Глава партии власти считает, что для установления уровня дохода не ниже прожиточного минимума потребуется наладить адресную социальную помощь отдельным категориям граждан.

Он напомнил, что ранее уже выдвигал подобную инициативу, и отметил начало дискуссий по его предложениям.

Медведев в сентябре поручил представителям «Единой России» в Госдуме организовать рабочую группу по вопросам изменения законодательства в сфере занятости. Среди задач группы был указан анализ возможности введения минимального гарантированного дохода для россиян. Политик пояснял, что имеет в виду минимальные неприкосновенные средства, выплачиваемые государством вне зависимости от рода деятельности и социально-экономического положения гражданина.

