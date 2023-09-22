Медведев: Ближайшие союзники не считают Украину равноценным партнером
Ближайшие союзники давно не считают Украину равноценным партнером, не ставят ее даже в польский грош, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Так Медведев прокомментировал противоречия, которые случились у Польши и Украины из-за зерна. По его словам, «самые любимые противники» России перегрызлись, Киев даже обвинил Польшу в пособничестве Москве.
«Аплодируем меткому плевку из Киева в Варшаву!», - написал он, отметив, что Польша планирует ждать, пока украинцы погубят себя сами, так как Варшава прекрасно знает, что делать с чужими землями.
Замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка накануне заявил, что Киев собирается подать иск во Всемирную торговую организацию против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления ими запрета на ввоз украинского зерна, передает.
В Польше же считают, что должны защищать интересы страны, а не помогать украинским бизнесменам. Польша будет защищать национальные интересы и не позволит украинской пшенице разрушать цены на внутреннем рынке, заявил польский политолог Якуб Корейба. Он призвал украинское правительство делать выбор в пользу союза с Варшавой, а не отстаивать интересы олигархов.
Ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил «Радиоточке НСН», что Польша, Словакия и Венгрия не могут вводить односторонние ограничения на ввоз украинского зерна, но терпеть убытки страны тоже не готовы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru