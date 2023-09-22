Медведев: Ближайшие союзники не считают Украину равноценным партнером

Ближайшие союзники давно не считают Украину равноценным партнером, не ставят ее даже в польский грош, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Так Медведев прокомментировал противоречия, которые случились у Польши и Украины из-за зерна. По его словам, «самые любимые противники» России перегрызлись, Киев даже обвинил Польшу в пособничестве Москве.

«Аплодируем меткому плевку из Киева в Варшаву!», - написал он, отметив, что Польша планирует ждать, пока украинцы погубят себя сами, так как Варшава прекрасно знает, что делать с чужими землями.