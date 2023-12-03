Медведев заявил о попытке США получить прибыль за счет конфликта на Украине
Причиной вмешательства США в конфликт на Украине стало получение прибыли, отметил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Политик указал на заявление министра обороны США Ллойда Остина, который объяснил вовлеченность Вашингтона в конфликт необходимостью модернизации военно-промышленного комплекса на $40 миллиардов.
«Прямолинейный и простодушный человек, генерал без колебаний назвал причину вмешательства США в конфликт между Россией и Украиной», - написал Медведев на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).
Медведев констатировал, что действия США направлены на рост выпуска военной продукции и создание новых рабочих мест. Он не исключил, что огромную прибыль получают компании, близкие к президенту Джо Байдену и его администрации.
Ранее Медведев прокомментировал решение Верховной рады перенести выборы президента Украины. Он считает, что в итоге страна исчезнет с карты мира, передает «Радиоточка НСН».
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