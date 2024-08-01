Медведчук сообщил о планах Зеленского мобилизовать мужчин старше 60 лет

Президент Украины Владимир Зеленский планирует ввести мобилизацию для мужчин старше 60 лет, заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук. Его слова приводит ТАСС.

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Политик отметил, что Зеленский воюет не только с собственным народом, но и «со здравым смыслом вообще», поэтому от него можно ждать чего угодно. В том числе, сегодня в администрации президента рассматривается вопрос о призыве мужчин старше 60 лет на военную службу, заявил Медведчук.

При этом он подчеркнул, что Зеленский уже «впечатался» в историю как политик, допустивший в ХХІ веке силовой отлов граждан в армию.

Ранее в Одесском областном военкомате заявили, что граждане Украины моложе официального возраста призыва в 25 лет всё равно подлежат мобилизации в ВСУ, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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