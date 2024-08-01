Медведчук сообщил о планах Зеленского мобилизовать мужчин старше 60 лет

Политик отметил, что Зеленский воюет не только с собственным народом, но и «со здравым смыслом вообще», поэтому от него можно ждать чего угодно. В том числе, сегодня в администрации президента рассматривается вопрос о призыве мужчин старше 60 лет на военную службу, заявил Медведчук.

При этом он подчеркнул, что Зеленский уже «впечатался» в историю как политик, допустивший в ХХІ веке силовой отлов граждан в армию.

Ранее в Одесском областном военкомате заявили, что граждане Украины моложе официального возраста призыва в 25 лет всё равно подлежат мобилизации в ВСУ, передает RT.

