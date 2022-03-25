Мединский заявил, что украинская сторона затягивает переговоры
Украинская сторона стремится затянуть переговоры с Россией, так как в Киеве считают, что время работает на них. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский, сообщает РИА Новости.
По словам Мединского, украинские коллеги «никуда не торопятся», оправдывая это тем, что у них много инстанций, с которыми надо согласовывать те или иные решения.
«Вот в таких реалиях мы находимся», — резюмировал Мединский.
Ранее глава делегации РФ заявил, что заключение договора с Украиной маловероятно, если в нем не будут учтены важные для России позиции.
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