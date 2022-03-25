Мединский заявил, что украинская сторона затягивает переговоры

По словам Мединского, украинские коллеги «никуда не торопятся», оправдывая это тем, что у них много инстанций, с которыми надо согласовывать те или иные решения.

«Вот в таких реалиях мы находимся», — резюмировал Мединский.

Ранее глава делегации РФ заявил, что заключение договора с Украиной маловероятно, если в нем не будут учтены важные для России позиции.

