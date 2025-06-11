Мединский захотел отправить Рютте учебник, чтобы тот выучил историю Украины
Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с представителями Киева Владимир Мединский захотел направить генеральному секретарю НАТО Марку Рютте учебник истории, чтобы тот узнал о времени появления Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Рютте заявил, что для завершения украинского конфликта за стол переговоров должен сесть президент России Владимир Путин, а не «историк» Мединский, который «рассказывает про историю России и Украины с какого-то там XII века».
«Я знаю, что господин Рютте изучал историю в университете, но обязательно послал бы ему учебник средневековья, потому что из него он бы точно узнал, что в XII веке Украины не было», - подчеркнул Мединский.
Между тем генсек НАТО высказал мнение о необходимости подготовки блока к возможному конфликту с Россией в течение 3-5 лет, пишет RT.
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