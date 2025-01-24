Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что слова президента США Дональда Трампа о роли СССР в победе над фашизмом подтверждают его здравую позицию. Мединский высказал свою поддержку в рамках форума «Знание. Государство» в Москве, отметив, что такая точка зрения Трампа расходится с распространенным на Западе мнением, что СССР мешал США победить Гитлера.

По мнению Мединского, заявление Трампа о том, что Россия помогла США выиграть Вторую мировую войну, несмотря на высокие потери, отражает верную позицию.