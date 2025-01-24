Мединский поддержал слова Трампа о роли СССР в победе над фашизмом

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что слова президента США Дональда Трампа о роли СССР в победе над фашизмом подтверждают его здравую позицию. Мединский высказал свою поддержку в рамках форума «Знание. Государство» в Москве, отметив, что такая точка зрения Трампа расходится с распространенным на Западе мнением, что СССР мешал США победить Гитлера.

По мнению Мединского, заявление Трампа о том, что Россия помогла США выиграть Вторую мировую войну, несмотря на высокие потери, отражает верную позицию.

Трамп отметил вклад России в победу во Второй мировой

Он также подчеркнул, что не стоит придираться к цифрам потерь, заявленным Трампом, так как точные данные неизвестны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что Москва не согласна с оценкой Трампа о потерях СССР. По данным российских и европейских специалистов, страна потеряла около 27 миллионов человек, включая военнослужащих и гражданских, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:Дональд ТрампВладимир Мединский

Горячие новости

Все новости

партнеры