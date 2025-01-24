Мединский поддержал слова Трампа о роли СССР в победе над фашизмом
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что слова президента США Дональда Трампа о роли СССР в победе над фашизмом подтверждают его здравую позицию. Мединский высказал свою поддержку в рамках форума «Знание. Государство» в Москве, отметив, что такая точка зрения Трампа расходится с распространенным на Западе мнением, что СССР мешал США победить Гитлера.
По мнению Мединского, заявление Трампа о том, что Россия помогла США выиграть Вторую мировую войну, несмотря на высокие потери, отражает верную позицию.
Он также подчеркнул, что не стоит придираться к цифрам потерь, заявленным Трампом, так как точные данные неизвестны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что Москва не согласна с оценкой Трампа о потерях СССР. По данным российских и европейских специалистов, страна потеряла около 27 миллионов человек, включая военнослужащих и гражданских, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru