Мединский назвал снос памятника Коневу оскорблением для россиян и чехов
Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский назвал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Прагу оскорблением для россиян и чехов. Об этом сообщает ТАСС.
Свое мнение Мединский озвучил в рамках онлайн-лекции для студентов МГИМО. Он подчеркнул, что памятник Коневу был изготовлен властями Праги в знак благодарности за освобождение города советскими войсками.
Глава РВИО также отметил, что подписанный Владимиром Путиным 7 апреля закон об уголовной ответственности за снос или повреждение памятников советским воинам в зарубежных странах необходимо активно применять на практике.
Напомним, памятник советскому военачальнику, маршалу Ивану Коневу, который освобождал Прагу от гитлеровцев, демонтировали в городе в начале апреля текущего года. Власти столицы Чехии заявили, что монумент будет передан в музей скульптуры.
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