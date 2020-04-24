Мединский назвал снос памятника Коневу оскорблением для россиян и чехов

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский назвал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Прагу оскорблением для россиян и чехов. Об этом сообщает ТАСС.

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Свое мнение Мединский озвучил в рамках онлайн-лекции для студентов МГИМО. Он подчеркнул, что памятник Коневу был изготовлен властями Праги в знак благодарности за освобождение города советскими войсками.

Глава РВИО также отметил, что подписанный Владимиром Путиным 7 апреля закон об уголовной ответственности за снос или повреждение памятников советским воинам в зарубежных странах необходимо активно применять на практике.

Напомним, памятник советскому военачальнику, маршалу Ивану Коневу, который освобождал Прагу от гитлеровцев, демонтировали в городе в начале апреля текущего года. Власти столицы Чехии заявили, что монумент будет передан в музей скульптуры.


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