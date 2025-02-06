МЭА признало высокие затраты Европы из-за отказа от российской энергии
Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что Европа сталкивается с серьезными экономическими последствиями из-за своей зависимости от российских энергетических ресурсов.
По словам Бироля, отказ от российских поставок энергии обострил энергетический кризис, вынуждая Европу платить высокую цену за энергоресурсы.
Бироль подчеркнул, что чрезмерная зависимость от одного поставщика, которым была Россия, привела к «горьким последствиям» для Европы. Он отметил, что высокие затраты на энергию стали результатом отключения российских источников энергии.
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Евросоюз сам наносит себе экономический ущерб, пытаясь полностью отказаться от российских энергоносителей, передает «Радиоточка НСН».
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