Бироль подчеркнул, что чрезмерная зависимость от одного поставщика, которым была Россия, привела к «горьким последствиям» для Европы. Он отметил, что высокие затраты на энергию стали результатом отключения российских источников энергии.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Евросоюз сам наносит себе экономический ущерб, пытаясь полностью отказаться от российских энергоносителей, передает «Радиоточка НСН».

