МЭА признало высокие затраты Европы из-за отказа от российской энергии

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что Европа сталкивается с серьезными экономическими последствиями из-за своей зависимости от российских энергетических ресурсов.

По словам Бироля, отказ от российских поставок энергии обострил энергетический кризис, вынуждая Европу платить высокую цену за энергоресурсы.

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Бироль подчеркнул, что чрезмерная зависимость от одного поставщика, которым была Россия, привела к «горьким последствиям» для Европы. Он отметил, что высокие затраты на энергию стали результатом отключения российских источников энергии.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Евросоюз сам наносит себе экономический ущерб, пытаясь полностью отказаться от российских энергоносителей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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