Власти Гренландии заявили о стремлении к независимости

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров стремится к независимости и не хочет оставаться в составе Дании или становиться частью США. Об этом он сообщил 10 января на пресс-конференции в Копенгагене, прошедшей совместно с датским премьер-министром Метте Фредериксен, пишет Financial Times.

Эгеде отметил, что Гренландия готова к сотрудничеству с США, но ключевые решения о будущем острова будут принимать его жители. Его комментарий стал ответом на заявления президента США Дональда Трампа, ранее выразившего желание приобрести остров.

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Метте Фредериксен назвала стремление Гренландии к самостоятельности «понятным и легитимным». Она добавила, что Дания заинтересована в сохранении единства королевства, куда, помимо Гренландии, входят Фарерские острова. По ее словам, совместное существование территорий делает их более сильными на мировой арене.

Премьер-министр Дании подчеркнула, что Гренландия не продается, но Копенгаген открыт к сотрудничеству с США в сфере разработки природных ресурсов. Она также отметила необходимость увеличения инвестиций в оборону острова, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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