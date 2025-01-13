Власти Гренландии заявили о стремлении к независимости

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров стремится к независимости и не хочет оставаться в составе Дании или становиться частью США. Об этом он сообщил 10 января на пресс-конференции в Копенгагене, прошедшей совместно с датским премьер-министром Метте Фредериксен, пишет Financial Times.

Эгеде отметил, что Гренландия готова к сотрудничеству с США, но ключевые решения о будущем острова будут принимать его жители. Его комментарий стал ответом на заявления президента США Дональда Трампа, ранее выразившего желание приобрести остров.