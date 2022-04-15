Матвиенко заявила о планах посетить Китай с рабочим визитом
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко осенью планирует посетить Китай и принять участие в заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству парламента России и Всекитайского собрания народных представителей КНР. Об этом политик сообщила на встрече с председателем постоянного комитета собрания Ли Чжаньшу.
«Надеемся, что эпидемиологическая ситуация позволит посетить вашу замечательную страну, как мы и планировали, осенью этого года для участия в очередном восьмом заседании межпарламентской комиссии», — цитирует Матвиенко РИА Новости.
Спикер Совфеда подчеркнула, что даже на фоне «беспрецедентного внешнего давления» Москва и Пекин сохраняют настрой на укрепление и расширение межгосударственных связей.
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