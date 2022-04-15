Матвиенко заявила о планах посетить Китай с рабочим визитом

«Надеемся, что эпидемиологическая ситуация позволит посетить вашу замечательную страну, как мы и планировали, осенью этого года для участия в очередном восьмом заседании межпарламентской комиссии», — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Спикер Совфеда подчеркнула, что даже на фоне «беспрецедентного внешнего давления» Москва и Пекин сохраняют настрой на укрепление и расширение межгосударственных связей.

