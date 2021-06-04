Матвиенко заявила, что демократия в США «очень захромала»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала американскую демократию «очень захромавшей». Об этом, по ее словам, свидетельствует расследование штурма Конгресса 6 января.

«Мы видим, что происходит в США, какое противостояние, какие меры применяются к несогласным. Среди тех, кто пришёл к Конгрессу, 500 человек уже арестовано», - передает слова спикера Верхней палаты парламента портал iz.ru.

Она заявила, что будет наблюдать над этим процессом.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ответил на заявление Белого дома об «укрывательстве преступников-вымогателей» из России, причастных к хакерской атаке на крупнейшую в мире мясоперерабатывающую компанию JBS.

