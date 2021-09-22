Матвиенко: Выборы в Госдуму продемонстрировали стабильности российской политической системы

Общий ход избирательной кампании и предварительные итоги выборов в Госдуму подтвердили устойчивость политической системы России. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании палаты в рамках осенней сессии.

«Сегодня можно сказать, что общий ход кампании, ее предварительные итоги подтвердили устойчивость нашей политической системы, дееспособность избирательной системы, а также показали уверенную поддержку гражданами курса президента на развитие страны», — цитирует Матвиенко ТАСС.

Спикер Совфеда добавила, что избирательная кампания также продемонстрировала поддержку «социального поворота в политике государства», произошедшего с принятием поправок в конституцию.

Напомним, выборы в Госдуму состоялись 17-19 сентября. По итогам голосования партия «Единая Россия» набрала 49,82% голосов избирателей и получила 324 мандата в нижней палате парламента, пишет «Свободная пресса». Кроме того, в Думу нового созыва прошли КПРФ (18,93%, 57 мандатов), ЛДПР (7,55%, 21 мандат), «Справедливая Россия — за правду» (7,46%, 27 мандатов), «Новые люди» (5,32%, 13 мандатов). Также в Госдуму проходят пять самовыдвиженцев по одномандатным округам.

