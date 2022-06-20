Матвиенко встретится с заместителем премьера Кубы
20 июня 202211:19
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет встречу с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом. Об этом сообщает пресс-служба СФ.
Переговоры состоятся в понедельник в Москве.
Ранее директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин назвал Кубу дружественной России страной и отметил, что Москва будет укреплять эту дружбу, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru