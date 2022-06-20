Матвиенко встретится с заместителем премьера Кубы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет встречу с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом. Об этом сообщает пресс-служба СФ.

Матвиенко: Россия готова к преодолению конфронтации с Западом

Переговоры состоятся в понедельник в Москве.

Ранее директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин назвал Кубу дружественной России страной и отметил, что Москва будет укреплять эту дружбу, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:КубаСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
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