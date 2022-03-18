Матвиенко: Воссоединение Крыма с Россией стало важнейшей вехой в истории

Воссоединение Крыма с Россией в марте 2014 года стало важнейшей вехой в истории РФ и переломным моментом для всей страны. Об этом в телеграмме губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву написала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В своем аккаунте во «ВКонтакте» она подчеркнула, что в марте 2022 года в восьмую годовщину воссоединения полуострова с Россией можно оценить значимость этого события, «как никогда раньше».

«Уникальный регион»: Сенатор назвала преимущества нового города в Крыму

«В 2014 году жители Крыма выбрали мир и свободу. Свободу говорить на родном языке, свободу сохранить свою культуру», - написала Матвиенко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что крупные российские компании больше не бояться начинать работать в Крыму.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоссоединениеСовет Федерации РФКрымРоссияВалентина Матвиенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры