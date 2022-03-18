Матвиенко: Воссоединение Крыма с Россией стало важнейшей вехой в истории
Воссоединение Крыма с Россией в марте 2014 года стало важнейшей вехой в истории РФ и переломным моментом для всей страны. Об этом в телеграмме губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву написала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В своем аккаунте во «ВКонтакте» она подчеркнула, что в марте 2022 года в восьмую годовщину воссоединения полуострова с Россией можно оценить значимость этого события, «как никогда раньше».
«В 2014 году жители Крыма выбрали мир и свободу. Свободу говорить на родном языке, свободу сохранить свою культуру», - написала Матвиенко.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что крупные российские компании больше не бояться начинать работать в Крыму.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,5 млн+34 819 / сут.
Умерли
363 тыс.+561 / сут.
Выздоровели
15,9 млн+113 тыс. / сут.
- В России резко выросли продажи презервативов
- SuperJob: Почти 70% россиян поддержали отмену масочного режима
- СМИ: Режим закрытого неба на юге России продлен до 26 марта
- Финансист Тузов: Эра доллара заканчивается
- Эксперты предупредили о росте цен на летний отдых на юге России
- Курортный сезон на Черном море стартует в конце апреля
- Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира
- Российские магазины отменяют скидки и промоакции
- СМИ: действия украинского посла Мельника вызывают негодование в Берлине
- Япония ввела санкции против Захаровой и «Рособоронэкспорта»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru