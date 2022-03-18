Матвиенко: Воссоединение Крыма с Россией стало важнейшей вехой в истории

Воссоединение Крыма с Россией в марте 2014 года стало важнейшей вехой в истории РФ и переломным моментом для всей страны. Об этом в телеграмме губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву написала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В своем аккаунте во «ВКонтакте» она подчеркнула, что в марте 2022 года в восьмую годовщину воссоединения полуострова с Россией можно оценить значимость этого события, «как никогда раньше».