Матвиенко в третий раз стала председателем Совфеда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вновь переизбрана на этот пост. Она стала председателем верхней палаты в третий раз.

Голосование прошло на заседании сенаторов в среду. Других кандидатур для голосования предложено не было, сообщает life.ru.

Переизбрание произошло согласно регламенту. Процедура должна произойти после проведения выборов губернатора в его регионе.

Матвиенко делегирована в Совфед от Петербурга. Губернатором региона в сентябре по итогам голосования стал Александр Беглов. Он принял решение снова наделить полномочиями представителя правительства города в Совете Федерации действующего сенатора от региона Валентину Матвиенко.











