Матвиенко в третий раз стала председателем Совфеда
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вновь переизбрана на этот пост. Она стала председателем верхней палаты в третий раз.
Голосование прошло на заседании сенаторов в среду. Других кандидатур для голосования предложено не было, сообщает life.ru.
Переизбрание произошло согласно регламенту. Процедура должна произойти после проведения выборов губернатора в его регионе.
Матвиенко делегирована в Совфед от Петербурга. Губернатором региона в сентябре по итогам голосования стал Александр Беглов. Он принял решение снова наделить полномочиями представителя правительства города в Совете Федерации действующего сенатора от региона Валентину Матвиенко.
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