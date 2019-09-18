Беглов переназначил Матвиенко членом Совета Федерации
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял решение снова наделить полномочиями представителя правительства города в Совете Федерации действующего сенатора от региона Валентину Матвиенко. Об этом Беглов объявил при вступлении в должность на церемонии в Мариинском дворце.
Как отмечает Ura.ru, после переназначения полномочия действующего председателя верхней палаты парламента истекут в 2024 году, когда закончится президентский срок Владимира Путина. Причём, сама Матвиенко ранее говорила, что не хочет вновь выдвигать свою кандидатуру.
Валентина Ивановна тепло поблагодарила Александра Беглова за переназначение сенатором и поздравила его со вступлением в должность, сообщает РИА ФАН. Она выразила уверенность, что градоначальник сумеет сформировать профессиональную команду людей, объединённых одними целями.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Россия постепенно отказывается от госдолга США
- В Киеве заявили о подготовке к отводу войск в Донбассе
- Выяснилось, когда у Заворотнюк диагностировали рак
- Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Айдара Губайдулина
- Беглов переназначил Матвиенко членом Совета Федерации