Беглов переназначил Матвиенко членом Совета Федерации

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял решение снова наделить полномочиями представителя правительства города в Совете Федерации действующего сенатора от региона Валентину Матвиенко. Об этом Беглов объявил при вступлении в должность на церемонии в Мариинском дворце.

Как отмечает Ura.ru, после переназначения полномочия действующего председателя верхней палаты парламента истекут в 2024 году, когда закончится президентский срок Владимира Путина. Причём, сама Матвиенко ранее говорила, что не хочет вновь выдвигать свою кандидатуру.

Валентина Ивановна тепло поблагодарила Александра Беглова за переназначение сенатором и поздравила его со вступлением в должность, сообщает РИА ФАН. Она выразила уверенность, что градоначальник сумеет сформировать профессиональную команду людей, объединённых одними целями.

