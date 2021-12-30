Матвиенко: Россия укрепила обороноспособность и способна себя защитить

Ранее на Западе обвинили Россию в том, что она стягивает войска к границе с Украиной и готовится к нападению.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

Ранее в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил, что Владимир Путин может обострить ситуацию перед переговорами с Джо Байденом в январе.

