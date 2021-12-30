Матвиенко: Россия укрепила обороноспособность и способна себя защитить

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала ситуацию, которая складывается вокруг Украины. По её словам, сейчас развернута настоящая информационная война против России из-за ее якобы готовности напасть на Украину. Матвиенко не исключила, что киевское руководство готовит военную операцию против Донбасса, чтобы, организовав вооруженный конфликт, затем во всем обвинить Россию.

Председатель верхней палаты российского парламента призвала граждан России не беспокоиться в этой связи, так как руководство страны за последнее время серьёзно укрепило обороноспособность государства.

«Мы в состоянии себя защитить», подчеркнула Матвиенко.

Власти США призвали РФ к деэскалации ситуации вокруг Украины

Ранее на Западе обвинили Россию в том, что она стягивает войска к границе с Украиной и готовится к нападению.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

Ранее в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил, что Владимир Путин может обострить ситуацию перед переговорами с Джо Байденом в январе.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЗападРоссияУкраинаВалентина Матвиенко
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