Матвиенко: Россия никогда не планировала нападать на Украину
Россия не планирует и никогда не планировала нападать на Украину. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее словам, наша страна не готовит военную операцию. Матвиенко считает «грязной политикой» утверждения о возможном нападении РФ на соседнее государство.
Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что руководству ДНР и ЛНР не нужны минские соглашения так же, как и руководству Украины. Аналитик считает, что стороны настроены друг против друга с ненавистью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru