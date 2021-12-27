Матвиенко: Россия никогда не планировала нападать на Украину

По ее словам, наша страна не готовит военную операцию. Матвиенко считает «грязной политикой» утверждения о возможном нападении РФ на соседнее государство.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что руководству ДНР и ЛНР не нужны минские соглашения так же, как и руководству Украины. Аналитик считает, что стороны настроены друг против друга с ненавистью.