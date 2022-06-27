Матвиенко: Россия и Белоруссия начнут активнее переходить на расчеты в нацвалютах
Москва и Минск начнут активнее переходить на взаиморасчеты в национальных валютах, заявила телеканалу СТВ спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Актуальность этой темы возросла с учетом того, что Запад продемонстрировал стремление, используя финансовые институты, инструменты, сдерживать развитие наших стран», — сказала она.
Матвиенко отметила, что используемые во взаимных расчетах основные валюты дискредитированы. Это доллар и евро. Заморозку резервов России, а также активов россиян и белорусов спикер назвала геноцидом и дискриминацией.
Ранее спикер заявила, что речь о выходе России из Всемирной торговой организации, Международного валютного фонда и Всемирной организации здравоохранения пока не идет. Вместе с тем, по её словам, у Москвы накопились вопросы относительно работы этих международных структур.
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