Матвиенко: Россия и Белоруссия начнут активнее переходить на расчеты в нацвалютах

«Актуальность этой темы возросла с учетом того, что Запад продемонстрировал стремление, используя финансовые институты, инструменты, сдерживать развитие наших стран», — сказала она.

Матвиенко отметила, что используемые во взаимных расчетах основные валюты дискредитированы. Это доллар и евро. Заморозку резервов России, а также активов россиян и белорусов спикер назвала геноцидом и дискриминацией.

Ранее спикер заявила, что речь о выходе России из Всемирной торговой организации, Международного валютного фонда и Всемирной организации здравоохранения пока не идет. Вместе с тем, по её словам, у Москвы накопились вопросы относительно работы этих международных структур.

