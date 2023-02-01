Матвиенко рассказала о подготовке к выборам в новых регионах России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что подготовка к выборам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уже началась.

В Кремле заявили, что Путин пока не высказывался о возможном участии в президентских выборах 2024 года

«День единого голосования обязательно состоится там, где это положено в этом году. И конечно же, состоится на новых территориях», - сказала Матвиенко.

Также глава верхней палаты парламента отметила, что в этом году завершится в новых субъектах формирование исполнительной и законодательной власти.

Ранее Центральная избирательная комиссия России объявила о начале приема предложений по кандидатурам в первые составы избиркомов Запорожской и Херсонской областей.

Единый день голосования в 2023 году состоится 10 сентября. В этот день в России пройдут выборы губернаторов и депутатов более чем двух десятков субъектов федерации, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:Валентина МатвиенкоЛНРДНРЕдиный День ГолосованияВыборы
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