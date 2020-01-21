Воденников: Конституцию должны составлять патриоты

Дмитрий Воденников: «Я знаком с Захаром Прилепиным, я поздравляю его с этим высоким назначением. Он очень смешно написал в фейсбуке об этом: «Ну что? Какие законы вы мне предлагаете продвигать?» А потом написал, он же очень язвительный, что первым делом упразднит Ксюшу Собчак. Понятно, что это ирония. Но мне, с одной стороны, немного тревожно, потому что я не представляю, как один человек, я сейчас говорю неконкретно про Захара, может повлиять на целую Конституцию, а с другой стороны, мне очень радостно, потому что Конституцию должны составлять патриоты, а Прилепин – патриот», – комментирует он для НСН.

