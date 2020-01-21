Воденников: Конституцию должны составлять патриоты
Поэт и эссеист Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В Госдуме предложили учить мужчин отцовству
Госдума предложила создавать общественные организации по обучению мужчин отцовству и семьеведению. С таким предложением выступила замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.
Дмитрий Воденников: «Во-первых, слово «семьеведение» очень смешное, но мне нравится. Оно напоминает слово «природоведение», был такой предмет в советской школе, кажется, в четвертом классе, не знаю, как сейчас. Но мне нравится идея о том, что мужчин надо чему-то учить. Потому что, насколько я помню из той же биологии, у женщин это какой-то врожденный монтированный чип, а у мужчин это история приобретения. Поэтому неплохо было бы, что им объясняли, как надо вести себя с детьми, как надо готовиться к тому, что ничего хорошего долгое время в их жизни не будет», – отмечает в эфире НСН Дмитрий Воденников.
Прилепин вошел в рабочую группу по поправкам в Конституцию
Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы, которой предстоит подготовить предложения о внесении поправок в Конституцию. Всего в группу вошли 75 человек из разных сфер деятельности. В частности, писатель Захар Прилепин.
Дмитрий Воденников: «Я знаком с Захаром Прилепиным, я поздравляю его с этим высоким назначением. Он очень смешно написал в фейсбуке об этом: «Ну что? Какие законы вы мне предлагаете продвигать?» А потом написал, он же очень язвительный, что первым делом упразднит Ксюшу Собчак. Понятно, что это ирония. Но мне, с одной стороны, немного тревожно, потому что я не представляю, как один человек, я сейчас говорю неконкретно про Захара, может повлиять на целую Конституцию, а с другой стороны, мне очень радостно, потому что Конституцию должны составлять патриоты, а Прилепин – патриот», – комментирует он для НСН.
Российские предприниматели выбирают сферу торговли и услуг
Названы самые популярные сферы деятельности у молодых бизнесменов в России. В их числе, создание спортивного клуба, сети кафе, караоке или юридического агентства.
Дмитрий Воденников: «Насколько я понял, мы рассыпаемся на какую-то мишуру. Создание спортивного клуба куда ни шло. Сети кафе – я сразу вспоминаю обо всех этих бесконечных кофейнях, которые встречаются мне на пути. Мне никогда не было понятно, как они окупаются. Караоке – ну понятно, мы все любим петь, поём плохо. А вот юридические агентства сигнализируют о неблагополучии. Мне не нравится, что мы как бабочки. А ее больше мне не нравится, что мы очень подозрительные бабочки, нам все время требуется какая-то юридическая защита», – говорит поэт в беседе с НСН.
Синоптики призвали не ждать зимы
В течение десяти ближайших дней в России сохранится аномальное тепло. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
Дмитрий Воденников: «Мне очень нравится, что у нас стоит такая европейская зима. Потому что лично я очень сильно устал от этого бесконечного холода. Правда говорят, что это имеет оборотную сторону. И если есть такая аномально теплая зима, то будет какая-то отвратительное лето. Поживем – увидим», – предполагает Дмитрий Воденников в эксклюзивном интервью НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.