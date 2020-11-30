Матвиенко предложила переименовать Министерство труда

По ее словам, в стране необходима структура, которая будет комплексно администрировать семейную политику. Она отметила, что Минтруд достойно реализовал задачи по защите семей с детьми в условиях пандемии и предложила наделить ведомство дополнительными полномочиями, передает РИА Новости.

Кроме того, Матвиенко заявила, что ведомство можно в связи с этим переименовать в министерство труда, соцзащиты и семейной политики.

Ранее в Минтруде сообщили, что с января по октябрь текущего года более миллиона россиян, зарегистрированных в центрах занятости, нашли работу. В 2019 году этот показатель составил 660 тысяч человек, пишут «Известия».

