Матвиенко предложила маркировать Telegram-каналы с враждебной для России информацией

Спикер Совфеда предложила маркировать ресурсы, которые маскируются под российские и управляются из недружественных стран.

«Может быть, Роскомнадзору ... какие-то [ввести] единые значки, как иноагенты и нежелательная структура, страна и так далее», — подчеркнула Матвиенко.

По словам политика, благодаря этому читатели подобных ресурсов будут понимать, «кто за этим стоит, какая цель этих интернет-порталов».

Ранее сенатор Владимир Джабаров предложил попросить Роскомнадзор о «ежеквартальном информировании» Совфеда по фактам деятельности враждебных Telegram-каналов. По словам члена СФ, после начала специальной военной операции было создано более ста ресурсов, которые выдают себя за российские, пишет RT.

