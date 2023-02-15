Матвиенко предложила маркировать Telegram-каналы с враждебной для России информацией
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила ввести маркировку Telegram-каналов с враждебной по отношению к России информацией. Об этом политик заявила в ходе заседания палаты в среду.
Спикер Совфеда предложила маркировать ресурсы, которые маскируются под российские и управляются из недружественных стран.
«Может быть, Роскомнадзору ... какие-то [ввести] единые значки, как иноагенты и нежелательная структура, страна и так далее», — подчеркнула Матвиенко.
По словам политика, благодаря этому читатели подобных ресурсов будут понимать, «кто за этим стоит, какая цель этих интернет-порталов».
Ранее сенатор Владимир Джабаров предложил попросить Роскомнадзор о «ежеквартальном информировании» Совфеда по фактам деятельности враждебных Telegram-каналов. По словам члена СФ, после начала специальной военной операции было создано более ста ресурсов, которые выдают себя за российские, пишет RT.
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