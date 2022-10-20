СМИ: все Telegram-каналы от имени генерала Суровикина фейковые

Минобороны и Роскомнадзор начали закрывать фейковые Telegram-каналы недавно назначенного командующим войсками военной операции на Украине генерала Сергея Суровикина.

Как сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в Минобороны, в действительности у военнослужащего нет и никогда не было ни каналов в Telegram, ни аккаунтов в соцсетях.