СМИ: все Telegram-каналы от имени генерала Суровикина фейковые

Минобороны и Роскомнадзор начали закрывать фейковые Telegram-каналы недавно назначенного командующим войсками военной операции на Украине генерала Сергея Суровикина.

Как сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в Минобороны, в действительности у военнослужащего нет и никогда не было ни каналов в Telegram, ни аккаунтов в соцсетях.

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Зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич утверждает, что фейковые Telegram-каналы были созданы украинским Центром информационно-психологических операций (ЦИПсО — подразделение ВСУ, которое занимается кибератаками).

В некоторых Telegram-каналах за авторством Сергея Суровикина публикуются новости о российской военной операции, в других выкладывается контент с пометкой «18+». Самый крупный из таких фейковых Telegram-каналов уже набрал 210 тысяч подписчиков.

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
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