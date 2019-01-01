Матвиенко пошутила про свой уход с поста спикера Совета Федерации
Новый посол России в Белоруссии и теперь уже экс-сенатор Дмитрий Мезенцев поблагодарил за совместную работу спикера Совфеда Валентину Матвиенко. Как пишет «Интерфакс», в ответ она ответ пошутила, что своей пламенной речью Мезенцев снова породит слухи о ее скором уходе из Совета Федерации.
Экс-сенатор подчеркнул, что Совет Федерации представляет собой четкую и слаженную команду, а Валентина Матвиенко умеет сплотить людей.
«Мы в рамках нашего комитета всегда говорили о том, что мы становимся сильнее и мудрее, когда у нас такой лидер», - подчеркнул Мезецнев.
В ответ на это Матвиенко обратила внимание на то, что провожают не её, а бывшего сенатора. А речь Мезенцева вновь может породить волну слухов о том, что прощаются со спикером Совета Федерации. Кроме того, Матвиенко предложила говорить не о ней, а о Мезенцеве, ведь провожают именно его.
Напомним, в начале апреля «Коммерсант» опубликовал материал, в котором речь шла о возможной отставке Валентины Матвиенко. В нем говорилось, что в мае спикер Совета Федерации обсудит с президентом Владимиром Путиным свой возможный уход.
Как отмечает RT, ранее Совет Федерации досрочно прекратил полномочия председателя комитета по экономической политике Дмитрия Мезенцева, который стал новым послом России в Белоруссии. В конце апреля Владимир Путин снял с этой должности Михаила Бабича.
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