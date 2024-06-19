Матвиенко поручила подготовить решение о приостановке участия РФ в деятельности ПА ОБСЕ

Первый зампред комитета Владимир Джабаров на заседании палаты заявил, что сенаторы и депутаты Госдумы предлагают приостановить участие российской делегации в работе ассамблеи.

«Предлагается к следующему пленарному заседанию нашей палаты, а именно к 3 июля, подготовить и вынести на ваше рассмотрение проект решения СФ по приостановке участия российских парламентариев в работе ПА ОБСЕ», — указал политик.

Валентина Матвиенко отметила, что поддерживает предложение. Как указала спикер Совфеда, последней чертой для России стал отказ Румынии в выдаче виз российской делегации, и дальше Москва «не будет терпеть такое отношение». Матвиенко призвала подготовить все необходимое для принятия решения о приостановке деятельности национальной делегации в ПА ОБСЕ.

В феврале глава МИД России Сергей Лавров допустил возможность выхода страны из ОБСЕ, министр отмечал, что этот вопрос «висит в воздухе», напоминает 360.ru.

