Глава ОБСЕ посчитал исчерпанной дискуссию об исключении РФ
Дискуссия об исключении России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) утратила актуальность, считает ее председатель Буяр Османи.
«Есть два аргумента, почему этого нельзя сделать: легальный и политический», - заявил Османи по итогам министерской встречи в с столице Северной Македонии Скопье.
Он полагает, что без согласия России не будет работать принцип всеобщего консенсуса. При этом председатель ОБСЕ признал, что внутри самой организации нет единого мнения по многим вопросам, пишет РИА Новости.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил госсекретаря США Энтони Блинкена и главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в «трусливом бегстве с заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru