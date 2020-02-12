Матвиенко поддержала идею пожизненного сенаторства
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко одобрила предложение ввести в России статус пожизненных сенаторов. По её мнению, такую инициативу можно поддержать, передает «Интерфакс».
Матвиенко добавила, что эта идея обсуждается с 2014 года. С одной стороны, наделение подобным статусом позволит отдать дань уважения людям, внёсшим большой вклад в развитие страны. С другой стороны, присутствие таких пожизненных сенаторов добавит авторитета Совфеду, считает спикер верхней палаты парламента.
Накануне стало известно, что бывшим президентам могут разрешить пожизненно входить в Совет Федерации. Как сообщает Ura.ru, соответствующая поправка поступила к законопроекту об изменении Конституции РФ.
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