Матвиенко поддержала идею пожизненного сенаторства

12 февраля 202014:29

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко одобрила предложение ввести в России статус пожизненных сенаторов. По её мнению, такую инициативу можно поддержать, передает «Интерфакс».

Рабочая группа по Конституции обсудит идею пожизненного назначения сенаторов

Матвиенко добавила, что эта идея обсуждается с 2014 года. С одной стороны, наделение подобным статусом позволит отдать дань уважения людям, внёсшим большой вклад в развитие страны. С другой стороны, присутствие таких пожизненных сенаторов добавит авторитета Совфеду, считает спикер верхней палаты парламента.

Накануне стало известно, что бывшим президентам могут разрешить пожизненно входить в Совет Федерации. Как сообщает Ura.ru, соответствующая поправка поступила к законопроекту об изменении Конституции РФ.

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