Матвиенко: Планов по «закручиванию гаек» после теракта в «Крокусе» нет

Говоря о звучащих после трагедии 22 марта пожеланиях ужесточить законодательство в различных сферах, политик назвала невозможным и недопустимым «возвращение к тоталитарному государству».

«У нас уже есть исторический опыт, и мы знаем, как долго и трудно мы избавлялись от последствий. И второе тоталитарное государство никогда не может быть в XXI веке в странах, которые настроены на развитие. Россия настроена на развитие», — указала Матвиенко.

В то же время спикер Совфеда отметила, что вопросы обеспечения безопасности населения — ключевая вещь, «тем более для России в нынешних условиях». Для этого следует сделать все необходимое, однако принимать важные решения «под давлением, под эмоциями» нельзя.

«Мы должны создать свободные условия для развития экономики, для малого и среднего бизнеса, для творческой интеллигенции... Так что не беспокойтесь, закручивания гаек не будет», — добавила Матвиенко.

Ранее спикер Совфеда заявила, что в России регулярно обсуждается вопрос укрупнения регионов, однако пока он не стоит в политической плоскости, напоминает телеканал «360».

