Матвиенко: Планов по «закручиванию гаек» после теракта в «Крокусе» нет
Планов по «закручиванию гаек» после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» у российских властей нет, это «эмоциональные оценки», Россия настроена на развитие. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с РИА Новости.
Говоря о звучащих после трагедии 22 марта пожеланиях ужесточить законодательство в различных сферах, политик назвала невозможным и недопустимым «возвращение к тоталитарному государству».
«У нас уже есть исторический опыт, и мы знаем, как долго и трудно мы избавлялись от последствий. И второе тоталитарное государство никогда не может быть в XXI веке в странах, которые настроены на развитие. Россия настроена на развитие», — указала Матвиенко.
В то же время спикер Совфеда отметила, что вопросы обеспечения безопасности населения — ключевая вещь, «тем более для России в нынешних условиях». Для этого следует сделать все необходимое, однако принимать важные решения «под давлением, под эмоциями» нельзя.
«Мы должны создать свободные условия для развития экономики, для малого и среднего бизнеса, для творческой интеллигенции... Так что не беспокойтесь, закручивания гаек не будет», — добавила Матвиенко.
Ранее спикер Совфеда заявила, что в России регулярно обсуждается вопрос укрупнения регионов, однако пока он не стоит в политической плоскости, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru