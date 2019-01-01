Матвиенко: Будущее – за социальным бизнесом

«Важной частью формирования современной социальной среды сегодня становится активное участие бизнес-сообщества. Вообще, я верю, что за социальным предпринимательством — будущее. Всё больше бизнесменов приходит в эту сферу. Да, конечно, здесь нет таких прибылей, как в добыче углеводородов. Но это бизнес, который будет всегда востребован, услуги, которые будут всегда нужны. И, конечно же, социальный бизнес предоставляет колоссальные возможности для развития, для реализации самых инновационных идей. Поэтому нам нужно активнее поддерживать таких предпринимателей, создавая для них понятные, прозрачные условия. Считаю, что необходимость принятия закона о социальном предпринимательстве уже давно перезрела. Мы постараемся сделать всё, чтобы этот закон был принят в самое ближайшее время», — заявила НСН Матвиенко.

Добавим, также Матвиенко посоветовала российским регионам активнее перенимать опыт Москвы по применению инновационных решений в разных сферах городской жизни. Успех столицы в этом направлении, по её словам, обоснован не только широким финансированием, но и грамотными управленческими подходами и профессионализмом команды.

