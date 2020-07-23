Матвиенко анонсировала уход 5-7 сенаторов

Она подчеркнула, что это предварительные данные, передаёт ТАСС. По словам Матвиенко, решение будут принимать законодательные собрания и губернаторы. Сама она приветствует ротацию в Совфеде.

Ранее об уходе пяти сенаторов сообщало издание РБК. По его данным, после единого дня голосования сменятся представители Севастополя, республики Коми, Калужской, Смоленской и Тамбовской областей.

