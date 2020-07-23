Названы пять сенаторов, которые покинут Совет Федерации в сентябре

По меньшей мере пятеро сенаторов покинут Совет Федерации после сентябрьского единого дня голосования, рассказали источник РБК.

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По их информации, в их числе будет представитель Смоленской области Франц Клинцевич. Сам сенатор сказал журналистам, что с ним на эту тему никто не разговаривал, но «слухи не просто так возникают».

Переизбираться в верхнюю палату парламента не планирует представитель республики Коми Валерий Марков. В сентябрьской избирательной кампании не участвует сенатор от Калужской области Алексей Александров.

Кроме того, осенью Совет Федерации покинут представители Севастополя и Тамбовской области Валерий Куликов и Алексей Кондратьев, утверждается в материале.

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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:Единый День ГолосованияФранц КлинцевичСовет Федерации РФ
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