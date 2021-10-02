Мать Саакашвили заявила, что арест сына стал для нее неожиданностью

Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания заявила, что арест сына на родине был для нее неожиданностью. Об этом она заявила журналистам по прибытии в аэропорт Тбилиси из Киева, передает «Интерфакс».

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Гиули рассказала, что общалась с сыном несколько дней назад и была уверена, что он находится в Украине. По ее словам, она не была в курсе планов сына.

Саакашвили был задержан ранее в пятницу, 1 октября. По имеющимся данным, он находится в Руставской тюрьме. На родине ему грозит до девяти лет лишения свободы.

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ФОТО: РИА Новости/Денис Петров
ТЕГИ:Михаил Саакашвили
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