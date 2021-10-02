Мать Саакашвили заявила, что арест сына стал для нее неожиданностью

Гиули рассказала, что общалась с сыном несколько дней назад и была уверена, что он находится в Украине. По ее словам, она не была в курсе планов сына.

Саакашвили был задержан ранее в пятницу, 1 октября. По имеющимся данным, он находится в Руставской тюрьме. На родине ему грозит до девяти лет лишения свободы.



