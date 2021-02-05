Сотрудник Росгвардии сбил насмерть пенсионерку

Сотрудник Росгвардии в Волгограде сбил пенсионерку, которая переходила дорогу на красный свет; женщина погибла через несколько часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ по региону Наталию Рудник.

ДТП случилось на проезжей части проспекта Университетский. По данным волгоградского СК, сотрудник Росгвардии, находившийся за рулем служебного автомобиля, не заметил пешехода, пересекавшего дорогу на красный свет. В результате происшествия женщина 1951 года рождения получила множественные травмы и была госпитализирована в лечебное учреждение, где впоследствии скончалась.

По словам Рудник, по факту гибели возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

