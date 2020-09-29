Маска – норма жизни. Названы главные причины заражения COVID-19

Несоблюдение масочного режима и участие в массовых мероприятиях назвала главными причинами заражения коронавирусной инфекцией вице-премьер Татьяна Голикова.

«По данным опросов, 80–85% заболевших говорят о том, что причиной заболевания является несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях», - сообщила она на совещании с президентом Владимиром Путиным. Чтобы избежать введения столь обширных ограничений, что и весной, необходимо жестко соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование, добавила Голикова.

По ее словам, суточный показатель заболеваемости в последние недели вырос в 1,7 раза — до 5,5 на 100 тысяч населения. Также отмечен существенный рост заболеваемости среди детей – на 18,4%, но от 55% до 95% случаев – это бессимптомное течение заболевания или легкое проявление острой респираторной вирусной инфекции, - рассказала вице-премьер. Она добавила, что основной прирост наблюдается в Москве.

Ухудшение ситуации с коронавирусом в столице признал и мэр Москвы. «Ситуация с каждым днем становится сложнее, по выявляемости количества ковидных больных и по госпитализации», - сказал Сергей Собянин.

С 28 сентября в Москве и Московской области в связи с ростом заболеваемости COVID-19 начали действовать новые меры для пожилых людей и горожан с хроническими заболеваниями. Им рекомендовано не выходить из дома без острой на то необходимости. Кроме того, во вторник столичный градоначальник издал распоряжение, согласно которому московские школы с 5 по 18 октября закроются на двухнедельные каникулы.

Подготовиться к любым вариантам развития ситуации с коронавирусом поручил правительству и главам регионов президент Путин. Признав, что он понимает граждан, уставших от масок и социальной дистанции, глава государства назвал коронавирус тихим, но опасным противником и велел аккуратно, но настойчиво разъяснять это людям.

«Люди часто этого не чувствуют, но мы это знаем, и поэтому наша с вами святая обязанность, и профессионального сообщества, и руководителей всех уровней власти и управления, очень аккуратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии складывающейся обстановки и предлагать не обременительные, но абсолютно необходимые меры и средства защиты», - сказал президент на совещании с правительством.

Исходя из названных вице-премьером Голиковой причин заражения коронавирусом, резонно предположить, что следующие на очереди – ограничения на массовые мероприятия и ужесточение контроля за соблюдением масочно-перчаточного режима. И в этом есть резон: не хотим восстановления пропускного режима – носим маски, верим в их эффективность или не верим.

