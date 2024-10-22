Маск заявил об обострении конфликта на Украине из-за корейских военных
Американский бизнесмен Илон Маск обратил внимание на сообщения о возможной отправке на Украину военных из Южной Кореи. Миллиардер высказался о ситуации в соцсети Х.
Ранее СМИ сообщили, что Сеул рассматривает возможность отправить группу специалистов на Украину для наблюдения за военными КНДР, которых якобы направили в зону боевых действий.
«Ситуация, похоже, обостряется», — написал Маск.
По данным разведки Южной Кореи, КНДР якобы отправит 12 тысяч военных для участия в военных действиях на Украине, пишет «Свободная пресса». При этом представитель Пхеньяна в ООН отверг обвинения, подчеркнув, что это беспочвенные слухи.
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