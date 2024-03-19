Маск: Байден не борется с преступностью мигрантов

Так он прокомментировал публикацию о том, что в Лос-Анджелесе правоохранительные органы сформировали специальный отряд по противодействию организованным бандам иностранцев, которые грабят дома.

Злоумышленники пребывают из латиноамериканских стран, и за первые месяцы 2024 года было ограблено более 900 домов.

Ранее Маск предрек крах США из-за нелегальных мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

