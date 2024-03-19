Маск: Байден не борется с преступностью мигрантов
19 марта 202403:33
Американский лидер Джо Байден и его администрация не борются с преступностью мигрантов, заявил в соцсети Х миллиардер из США Илон Маск.
Так он прокомментировал публикацию о том, что в Лос-Анджелесе правоохранительные органы сформировали специальный отряд по противодействию организованным бандам иностранцев, которые грабят дома.
Злоумышленники пребывают из латиноамериканских стран, и за первые месяцы 2024 года было ограблено более 900 домов.
Ранее Маск предрек крах США из-за нелегальных мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru