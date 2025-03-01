Маск заявил о необходимости проверки по переданной Киеву помощи
Глава департамента государственной эффективности США Илон Маск призвал проверить выделение военной помощи Украине. Об этом он написал в соцсети X.
«Пора разобраться, что на самом деле произошло с сотнями миллиардов долларов, переданных Украине», - указал бизнесмен.
Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей Х. По его словам, «было бы интересно» провести проверку оказанной Вашингтоном помощи Киеву.
Ранее американский президент Дональд Трамп отметил, что власти Украины не могут отчитаться о половине помощи, переданной Вашингтоном. Киев не знает, куда пропала часть средств.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru